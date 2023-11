Presidente do PSD convoca direcção de urgência perante "gravidade da situação"

O presidente do PSD convocou para hoje uma reunião de urgência da direção do partido "perante a gravidade da situação que envolve a base central do Governo" e promete falar "ao país" no final.

Numa nota do partido, informa-se que Luís Montenegro "convocou de urgência uma reunião da Comissão Permanente (núcleo duro da direção) para a tarde de hoje".

"Após a reunião, o Presidente do PSD fará uma declaração ao país", acrescenta-se.

A reunião é justificada "perante a gravidade da situação que envolve a base central do Governo", numa referência à investigação sobre projetos de exploração de lítio que levou a buscas em vários ministérios e ao chefe de gabinete do primeiro-ministro.

O jornal Público noticiou a realização de buscas pela PSP hoje de manhã em diversos ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, no âmbito de uma investigação sobre projetos de exploração de lítio, em Montalegre.

A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou a realização de buscas pela PSP no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça.

"Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à agência Lusa fonte da assessoria de António Costa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém, em Lisboa, a pedido deste, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Segundo o Público, foram detidos o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o consultor próximo de Costa, Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara Municipal de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas.

O jornal acrescentou que serão constituídos arguidos os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas, João Galamba, assim como o anterior ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.