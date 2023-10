Jornalista venezuelano expulso de evento após pergunta incómoda a ministro

Um jornalista independente venezuelano denunciou hoje, através das redes sociais, que foi expulso de um hotel em Caracas, após fazer uma pergunta incómoda a um ministro durante uma exposição sobre Turismo na Venezuela.

Num vídeo, Nelin Escalante, jornalista económico e produtor do programa "Negócios e Mercados" nas redes sociais, referiu que foi expulso, na sexta-feira, do Hotel Humboldt, por ter questionado o ministro de Turismo, Alí Padrón, sobre os altos preços dos produtos na Venezuela, durante a Expo Turismo Caracas 2023.

"Ministro (...) um turista francês, residente no Panamá, disse-me que as únicas debilidades que vê são os preços de alimentos e bebidas, muito elevados na Venezuela. Qual é o plano para trabalhar especialmente com os operadores, tanto restaurantes como hotéis, todos os envolvidos na área?", pergunta o jornalista ao ministro no vídeo.

Alí Padrón responde-lhe que "a Venezuela tem preços para todos os tipos de turistas: se você quiser comer barato, tem preços baratos; se quiser caro, também consegue; e se quiser muito barato, também consegue, dependendo do que você quiser".

O ministro afirma ainda que a Venezuela tem também "espaços turísticos que estão acessíveis para todos e outros espaços turísticos que são mais restringidos".

"Os preços fazem parte da concorrência. Aqui o que você deseja encontra. Quer hotéis de 5 estrelas? Tem hotéis de 5 estrelas e hotéis de diferentes categorias (...) em toda a Venezuela há uma categorização de hotéis. E vai encontrar hotéis para todos os gostos e para todas as algibeiras", frisou.

Após fazer a pergunta, o jornalista relata ter sido expulso do hotel. Na publicação, Escalante lamenta "como a intolerância se impõe nas instâncias do Governo" na Venezuela.