Lucro do banco suíço UBS quase quintuplica até Setembro para 27.231 ME

O banco suíço UBS revelou hoje que contabilizou até setembro um lucro líquido atribuível aos acionistas de 29.235 milhões de dólares (27.231 milhões de euros), quase o quíntuplo do valor registado em idêntico período do ano anterior.

As receitas, por sua vez, aumentaram 13% nos primeiros nove meses do ano fiscal, para 29.979 milhões de dólares (27.924 milhões de euros), segundo indicou o banco em comunicado.

No terceiro trimestre, o UBS reportou um prejuízo de 785 milhões de dólares (731 milhões de euros) no terceiro trimestre deste ano, marcando, assim, o primeiro trimestre do banco no 'vermelho' desde 2017.

Nos primeiros três meses do ano passado, o UBS teve um lucro líquido atribuível aos acionistas de 1.733 milhões de dólares (1.614 milhões de euros) devido aos custos resultantes da integração do banco Credit Suisse.

O banco suíço refere ainda em comunicado que assumiu um impacto negativo de 2.003 milhões de dólares (cerca de 1.900 milhões de euros) entre julho e setembro relacionado com integração do Credit Suisse, acrescentando que o seu lucro subjacente, excluindo o impacto da fusão, foi de 844 milhões de dólares (786 milhões de euros).

A receita do UBS no trimestre em análise, por sua vez, ascendeu a 11.695 milhões de dólares (10.893 milhões de euros), mais 42% em termos homólogos, enquanto a receita líquida dos juros a subiu 32% para 2.107 milhões de dólares (1.962 milhões de euros) e a receita das taxas de juro e das comissões a cresceu 35,5% para 6.071 milhões de dólares (5.655 milhões de euros).

O banco UBS realçou também o facto de as despesas operacionais subjacentes terem totalizado 9.600 milhões de dólares (8.942 milhões de euros) no trimestre em análise, o que representou uma queda de 5% na comparação com as despesas operacionais subjacentes estimadas para o "grupo combinado" no segundo trimestre deste ano.