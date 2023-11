Rússia destruiu armazém de mísseis no centro da Ucrânia

O Ministério da Defesa russo anunciou que a sua aviação destruiu um armazém de mísseis na região ucraniana de Dnipropetrovsk (centro), em retaliação a um ataque de Kiev contra um navio de mísseis russo na Crimeia.

"Um armazém de projéteis aéreos da Força Aérea Ucraniana foi destruído no aeródromo de Dnipro, na região de Dnipropetrovsk", informou o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário de guerra.

Segundo o departamento militar, as forças russas também destruíram "equipamentos aéreos" no campo de aviação Mirgorod, na região de Poltava, no centro do país.

Em geral, observou a Defesa, a aviação russa, mísseis, artilharia e drones russos atacaram posições ucranianas em 133 áreas do país.

A Ucrânia atacou este sábado um estaleiro no distrito de Kerch, na Crimeia, com mísseis britânicos StormShadow, causando danos ao porta-mísseis russo Askold, que estava localizado nesta instalação.

O Ministério da Defesa russo informou na manhã de hoje que o estaleiro foi atacado com 15 mísseis de cruzeiro, 13 dos quais foram abatidos.

"Em consequência do impacto do míssil de cruzeiro inimigo, um navio que se encontrava no estaleiro foi danificado", afirmou o Ministério da Defesa, sem dar mais informações.

A Ucrânia e a Rússia estão em guerra há mais de um ano, desde que as tropas russas invadiram, em 24 de fevereiro de 2022, território ucraniano. A região ucraniana da Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia em 2014.