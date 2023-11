França vai enviar um segundo porta-helicópteros para apoiar hospitais

O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, anunciou hoje que o seu país enviará um segundo porta-helicópteros adaptado para ajudar os hospitais na Faixa de Gaza.

O Dixmude -- um dos três porta-helicópteros anfíbios da frota militar francesa - deverá juntar-se ao Tonnerre, que partiu em 25 de outubro para prestar apoio médico à população do enclave palestiniano, perante o bloqueio imposto por Israel.

"Está em processo de conversão num navio-hospital", explicou Lecornu, acrescentando que esta operação ocorrerá em meados deste mês.

"A população civil de Gaza deve ser protegida. É o direito internacional e também é o dever moral da França desempenhar este papel na região", argumentou Lecornu.

Desde 07 de Outubro, a Faixa de Gaza tem sido bombardeada por Israel em resposta a um ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita.

A situação humanitária ali é descrita como catastrófica pela ONU e por várias organizações internacionais.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou hoje que 9.061 pessoas, incluindo 3.760 crianças, foram mortas na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

Em Israel, mais de 1.400 pessoas, principalmente civis, foram mortas, a maioria nos dias do ataque do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro, segundo as autoridades locais.