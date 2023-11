Mais de metade dos russos opõem-se à criação de um Ministério da Felicidade

Mais de metade dos russos é contra a criação de um Ministério da Felicidade, proposto pela presidente do Conselho da Federação Russa, a Câmara Alta do Parlamento, Valentina Matvienko.

De acordo com uma sondagem divulgada hoje pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública Russo (VTsIOM), 56% é contra apenas 23% dos russos está a favor desta iniciativa.

Cerca de 21% da população soube responder se a criação do Ministério seria uma boa ideia.

O maior número de apoiantes do Ministério da Felicidade registou-se entre os jovens até aos 25 anos de idade (50%).

No que diz respeito ao género, as mulheres são mais favoráveis à criação do novo Ministério do que os homens.

Quanto aos opositores da nova pasta, a maioria dos inquiridos argumentou que "não se pode fazer toda a gente feliz", "já existem ministérios suficientes", "não faz sentido" ou que se trata de "despesas orçamentais desnecessárias".

Valentina Matvienko propôs a 06 de novembro a criação de um Ministério da Felicidade para analisar todas as leis aprovadas na Rússia e verificar se estas "contribuem para a felicidade dos cidadãos".