Criado Observatório de Comunicação Móvel e Inteligência Artificial

A organização do Congresso Internacional de Jornalismo e Dispositivos Móveis anunciou a criação do Observatório de Comunicação Móvel e Inteligência Artificial para investigar a área das novas tecnologias associadas ao jornalismo.

A estrutura vai contar com investigadores de laboratórios de Portugal, Brasil e Espanha e as linhas prioritárias de investigação incidem na Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) generativa, no seu uso para o combate à desinformação e nos estudos sobre as narrativas adaptadas ao consumo em dispositivos móveis.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Universidade da Beira Interior (UBI), que acolheu o congresso, adianta que o novo organismo se vai focar em espacial no trabalho relacionado com dispositivos móveis de consumo e na aplicação da AI.

Segundo uma nota divulgada pela UBI, a primeira fase passa pela criação de uma página na Internet onde será disponibilizada a investigação já produzida sobre o assunto.

Posteriormente, o Observatório pretende candidatar-se a projetos nacionais e internacionais e iniciar "a produção de relatórios sobre o mercado, o desenvolvimento de protótipos e a elaboração de estudos científicos", refere a Universidade.

O Congresso Internacional de Jornalismo e Dispositivos Móveis realiza-se desde 2009, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e a sexta edição decorreu nos dias 23 e 24, na UBI.