Rússia diz que está a travar as tropas ucranianas no rio Dnieper

A Rússia afirmou hoje que as suas tropas estão a frustrar as tentativas das forças ucranianas de cruzar o rio Dnieper, na região de Kherson, e estabelecer uma ponte operacional na sua margem esquerda.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, as unidades da 810.ª Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Mar Negro "estão a frustrar todas as tentativas de desembarque das forças armadas ucranianas nas ilhas e na margem esquerda do rio Dnieper".

"O inimigo sofre diariamente baixas, entre mortos e feridos, e também perde equipamento militar na margem direita do Dnieper devido às suas tentativas frustradas de desembarcar nas ilhas localizadas na foz do rio", acrescentou comunicado militar.

O comando militar ucraniano informou hoje que as suas tropas mantêm as posições alcançadas nos últimos dias na margem esquerda do Dnieper, entre três a oito quilómetros do rio, segundo Kiev.

No entanto, os especialistas militares consideram que estes avanços ainda são insuficientes para estabelecer uma ponte operacional na margem sul do Dnieper, onde tem origem o istmo da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.