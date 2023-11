Kiev anuncia operações na margem esquerda do rio Dnieper

O exército ucraniano anunciou hoje ter efetuado uma série de operações "bem sucedidas" na margem esquerda do rio Dnieper, zona ocupada pelas forças russas no sul do país.

"As forças de defesa ucranianas levaram a cabo uma série de ações bem sucedidas na margem esquerda do rio Dnieper", na região de Kherson (sul), informou o Comando da Marinha ucraniana através da plataforma digital Facebook.

Left bank... ZSU crosses the Dnieper under cover of fog pic.twitter.com/OyMYNzf0KX — GWAR69 🇩🇰🇺🇦 (@GwarWorin) November 14, 2023

Esta semana as Forças Armadas ucranianas reclamaram o estabelecimento de posições "na margem russa" do rio Dnieper.

"Uma companhia dividida em pequenos grupos, estão num troço que vai da ponte ferroviária até (à aldeia de) Krynky", declarou no Telegram Vladimir Saldo, o líder da parte ocupada da região ucraniana de Kherson na quarta-feira.