Sismo forte de magnitude 6,7 atinge sul das Filipinas

Um sismo forte de magnitude 6,7 atingiu hoje o sul das Filipinas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), enquanto as autoridades locais alertavam para possíveis danos.

Não foi emitido qualquer alerta de 'tsunami.

Ver Galeria

O sismo submarino localizou-se a 26 quilómetros de Burias, na ilha de Mindanau, no extremo sul das Filipinas, segundo o USGS.

Ocorreu a 78 quilómetros de profundidade às 16:14 locais (08:14 em Lisboa), segundo a agência francesa AP.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas mediu o terramoto com uma magnitude de 7,2 e disse que tinha ocorrido a apenas 10 quilómetros de profundidade, noticiou a agência norte-americana AP.

Os terramotos superficiais são mais suscetíveis de causar danos na superfície da Terra.

As Filipinas sofrem regularmente terramotos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas à volta do oceano.