Investigadores simulam ambiente lunar numa gruta nos Açores

Sete investigadores nacionais e estrangeiros vão "viajar" até à Lua sem sair da Terra, na primeira missão de simulação de ambiente lunar realizada em Portugal, que arranca na quarta-feira, na Gruta do Natal, na ilha Terceira, nos Açores.

"É uma equipa incrível e foi uma viagem fantástica para conseguirmos 'voar até à Lua, alunarmos' e finalmente estarmos aqui durante uma semana. E vamos lá ver se chegamos todos em segurança à Terra", avança, em declarações à Lusa e à Antena 1, a comandante da missão Camões e investigadora do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência - INESC TEC, Ana Pires.

É enquanto alguns turistas descobrem a gruta, que passa por baixo da Lagoa do Negro, no interior da ilha Terceira, que Ana Pires explica como será criado um ambiente lunar para acolher a missão, que vai decorrer entre 22 e 28 de novembro.

A temperatura está a 17 graus, do teto caem pingos de água, que se acumulam em poças no chão formado pela lava. Em breve, a gruta será encerrada ao público e as luzes serão desligadas.

Dois geocientistas, um geofísico, uma astrobióloga, um explorador, uma especialista em fatores humanos e clima e um psicólogo vão dividir-se por três estações, onde serão montadas tendas.

Durante sete dias estarão isolados na gruta e só subirão à receção para refeições, higiene e um acesso breve à internet.

Com a colaboração de outros 10 investigadores, vão realizar 14 experiências, com recurso a drones, sensores e outras tecnologias, na esperança de recolher dados que possam partilhar com a comunidade científica internacional.

"Vamos passar aqui 24 horas por dia. Portanto, vamos ter imenso tempo para descobrirmos muitas coisas. Estamos ansiosos por perceber que histórias é que esta gruta tem para nos contar", adianta a comandante da missão.

Mais do que estudar a gruta, a missão pretende comprovar se é possível viver dentro de uma estrutura com características que se assemelham a um ambiente lunar.

"Vamos, no fundo, tentar perceber se de facto um verdadeiro astronauta conseguiria viver neste tipo de ambiente e qual é o resultado final que poderá servir para dar pistas um dia para as verdadeiras missões. O que é que uma estrutura geológica deste tipo precisa para que um astronauta consiga viver aqui", explica Ana Pires.

Os geocientistas, por exemplo, vão tentar descobrir o que poderá estar por detrás das paredes da gruta, recorrendo à tecnologia ótica de deteção remota Lidar enquanto a astrobióloga vai recolher amostras de organismos vivos.

Yvette González, diretora executiva da missão e investigadora Universidade de Plymouth, nos Estados Unidos, vai estudar os fatores humanos e a empatia ambiental.

"Enquanto humanos, acreditamos que vivemos em reciprocidade com a Terra? E o que é que isso quer dizer para viver na Lua ou em outro planeta? Será que olhamos à volta e ainda nos sentimos ligados a este tipo de natureza? Lá fora olhamos para uma árvore, para um pássaro, mas aqui será que olhamos para a gruta e nos sentimos ligados para a protegermos, para viver aqui a longo prazo?", questiona.

Uma das vertentes que a investigadora vai estudar é até que ponto a sensação de tomar um duche pode manter o "astronauta" mais confortável e contribuir para a sua saúde mental.

Yvette encontrou na Internet um equipamento inovador, desenvolvido na Austrália, que permite tomar duche sem eletricidade. Um dos criadores era português e ao descobrir que a missão seria nos Açores ofereceu os chuveiros portáveis.

A equipa levará também para a Gruta do Natal um equipamento desenvolvido no Japão, utilizado por astronautas, para fazer exercício físico num espaço confinado.

Os fatos que serão utilizados, uma mistura entre um fato de espeleologia e um fato de voo, foram criados especialmente para a missão pela empresa da engenheira aeroespacial norte-americana Sabrina Thompson. Por baixo, vão usar roupa interior e t-shirts, com têxteis inteligentes, desenvolvidos pela investigadora portuguesa Filipa Fernandes.

Ao todo, contando com a missão de controlo e com a equipa médica, que acompanham a missão no exterior, o projeto Camões deverá envolver cerca de 30 pessoas. O núcleo duro é composto por 11 pessoas de cinco países, que falam oito línguas.

No apoio à missão, que contou com apoios públicos regionais, estarão a associação Os Montanheiros, que gere a Gruta do Natal, mas também a Proteção Civil dos Açores e a Cruz Vermelha.

"Eu sinto que estamos todos a contribuir para esta missão e sinto que a comunidade da ilha Terceira se juntou para que tenhamos sucesso", sublinha Ana Pires.