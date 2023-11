Consumo de cimento sobe 1,2% até Setembro para 2.956 milhares de toneladas

O consumo de cimento no mercado português aumentou 1,2% até setembro deste ano, para 2.956 milhares de toneladas, face a idêntico período do ano anterior, revelou hoje a associação do setor da construção.

Os principais indicadores relacionados com a atividade do setor da construção, pese embora a atual conjuntura, tanto a nível nacional como a nível internacional, ter vindo a tornar-se mais adversa e do nível das taxas de juro, "a evolução registada tem-se mantido globalmente positiva", prossegue a AICCOPN -- Associação dos industriais da Construção Civil e Obras Públicas.

No que respeita ao licenciamento municipal, até ao final do mês de agosto, a AICCOPN refere que se observou uma queda homóloga de 1% nos licenciamentos de edifícios residenciais e um aumento de 6,7% nos edifícios não residenciais.

Quanto ao licenciamento de fogos em construções novas, assistiu-se a um crescimento, em termos homólogos, de 3,4%, para um total de 21.225 alojamentos, adianta.

Nos primeiros nove meses do ano, realça ainda que a concessão de novo crédito à habitação pelas instituições financeiras totalizou 14.263 milhões de euros, um acréscimo de 16,2%, face a igual período do ano anterior.

Já no que respeita ao stock de crédito às empresas de construção registou-se em setembro uma diminuição de 6,5%, em termos homólogos, salienta.

De acordo com a AICCOPN e até final de setembro, no segmento de engenharia civil verificou-se um "crescimento expressivo" no montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidas, um acréscimo de 81,2% em termos homólogos.

Neste período, o montante dos contratos de empreitadas, celebrados e registados no Portal Base, aumentou 33,6% face a igual período do ano passado.