PCP lança série de 'podcasts' para celebrar aniversário da revolução

O PCP lançou uma série de 'podcasts' para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, em que convida personalidades de vários setores da sociedade para uma "conversa solta" que pretende "desafiar o pensamento de quem fala e escuta".

Segundo um comunicado do gabinete de imprensa do PCP, cada episódio do 'podcast', intitulado "Abril conversas mil", vai contar com a "presença de dois convidados que chegam de lugares muito diversos, num espaço em que as suas experiências de vida podem fluir e confluir livremente".

"Foram convidadas pessoas de áreas como o cinema, o desporto, a música, a educação, a televisão, entre muitas outras. Pretende-se que, a partir de reflexão conjunta, seja desafiado o pensamento de quem fala e de quem escuta", lê-se na nota.

A cargo da moderação, ficam os deputados do PCP Alma Rivera e Bruno Dias, assim como o antigo líder parlamentar João Oliveira e a membro do Secretariado do Comité Central do PCP Margarida Botelho.

No 'podcast', parte-se do princípio que "os gestos, as memórias e os sonhos partilhados são o mote para a ação e o futuro", sendo que, em cada episódio, pede-se "aos convidados que partilhem um objeto que simbolize a Revolução de Abril" e que respondam à pergunta "onde estarão no dia 25 de Abril de 2024".

"O resultado são conversas pessoais e irrepetíveis e, por isso, imperdíveis. Porque os 50 anos do 25 de Abril são uma ocasião primordial para invocar, defender e reforçar o projeto de liberdade e democracia que a Revolução dos Cravos espoletou", refere-se.

O primeiro episódio - que já está disponível nas redes sociais, YouTube e plataformas de 'streaming' - contou com a participação do músico Toy e do ativista Diogo Faro, e foi moderado por Alma Rivera.

Já nos próximos, segundo o partido, serão convidadas personalidades como a modelo e atriz Sofia Aparício, o treinador de futebol Blessing Lumueno ou o músico Moullinex.