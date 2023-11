Presidente dos Estados Unidos diz que a China tem "sérios problemas"

O Presidente dos Estados Unidos disse que a China tem "sérios problemas", uma declaração que ocorre na véspera de esperado encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping.

"O Presidente, Xi, é outro exemplo de como o restabelecimento da liderança norte-americana no mundo se está a impôr. Eles têm sérios problemas, amigos", disse Joe Biden, em São Francisco (costa oeste), numa angariação de fundos para a campanha de reeleição.

Biden não especificou a que se referia exatamente, mas as observações surgem numa altura em que a recuperação da China após a pandemia da covid-19 parece ter abrandado.

Num evento semelhante, em junho, o líder norte-americano chegou ao ponto de chamar "ditador" a Xi, o que causou grande desconforto em Pequim.

O encontro de hoje entre Biden e Xi terá lugar na área da baía de São Francisco, um dia antes da cimeira dos líderes das 21 economias da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que termina na sexta-feira.

Será a segunda reunião dos líderes das principais economias do mundo desde a chegada de Biden à Casa Branca, em janeiro de 2021. A primeira, que durou mais de três horas, teve lugar em novembro do ano passado, à margem do G20, em Bali, na Indonésia.

O encontro também representará a primeira conversa em um ano entre os dois líderes, que não tiveram nenhuma comunicação formal, nem mesmo um telefonema, desde a reunião em Bali.