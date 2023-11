FC Porto tenta regresso aos triunfos em Guimarães para capitalizar dérbi lisboeta

O FC Porto procura hoje aproximar-se do topo da I Liga de futebol - e assim capitalizar o dérbi lisboeta da 11.ª jornada -, no estádio do Vitória de Guimarães, que poderá apanhar os 'dragões' no terceiro lugar.

A equipa portuense está a três pontos de distância do Benfica, campeão em exercício e atual segundo classificado, e a seis da liderança, ocupada pelo Sporting, pelo que tentará pressionar os rivais na luta pelo título, que se defrontam no domingo, na partida de encerramento da ronda.

O Vitória, quinto colocado, a três pontos dos 'azuis e brancos', poderá igualar o adversário, caso se imponha no confronto entre duas equipas derrotadas na jornada anterior: os anfitriões perderam na visita ao Moreirense, enquanto o FC Porto foi surpreendido em casa pelo Estoril Praia, ambos por 1-0.

Em caso de derrota no encontro de hoje, com início às 20:30, os vimaranenses poderão mesmo ser ultrapassados pelo Moreirense, sétimo posicionado, com menos dois pontos, que visita pouco antes o Estrela da Amadora (10.º), num dia que oferece ainda os embates entre Portimonense (11.º) e Desportivo de Chaves (17.º), e entre Vizela (14.º) e Famalicão (oitavo).

A 11.ª ronda do campeonato, na qual se defrontam quatro dos cinco primeiros classificados, será marcada pelo dérbi lisboeta, entre Benfica e Sporting - única equipa invicta -, no Estádio da Luz, pouco depois de o Sporting de Braga, quarto colocado, jogar no reduto do lanterna-vermelha Arouca.

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 nov:

Estoril Praia - Casa Pia, 4-0

- Sábado, 11 nov:

Portimonense - Desportivo de Chaves, 15:30

Estrela da Amadora -- Moreirense, 18:00

Vizela - Famalicão, 18:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30

- Domingo, 12 nov:

Boavista -- Farense, 15:30

Gil Vicente - Rio Ave, 15:30

Arouca - Sporting de Braga, 18:00

Benfica -- Sporting, 20:30