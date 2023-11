Comunidade em Jersey prepara-se para a tempestade

São vários os testemunhos de pessoas que acorreram aos supermercados para se abastecer para algum tempo e também proteger as casas e negócios nas ruas principais de Jersey em consequência da tempestade Ciarán.

As pessoas foram alertas pelas entidades do governo para ficarem em casa, hoje, a partir das 17 horas.

A situação prevê-se que seja idêntica a que aconteceu em 1987. O medo e apreensão instalaram-se na ilha face às notícias e às orientações do governo. Os aeroportos vão estar fechados e também os portos.

As aeronaves que estão nas ilhas em Jersey e Guernsey vão ser enviadas, esta tarde, para o Reino Unido para prevenir que não cause estragos.

A população de Jersey e Guernsey foram alertadas para não circularem próximo à orla marítima e pedem mesmo que as pessoas não saem de casa.

Zélia Barros deu conta ao DIÁRIO da seguinte situação: “Estamos com o medo do que aí vem. Nota-se que as pessoas estão apreensivas e acautelar os seus bens, temendo os prejuízos”.

O DIÁRIO sabe que houve uma corrida aos supermercados visto que houve uma notícia que a ilha podia ficar sem mantimentos devido os barcos não circularam até o máximo uma semana.

A comunidade madeirense está a seguir as orientações do governo, mas com medo da tempestade Ciarán que será mais grave a partir de amanhã.