Mais de 2,8 milhões de vacinas contra gripe e covid-19 administradas num mês

Portugal administrou mais de 2,8 milhões de vacinas contra a gripe e contra a covid-19 no último mês, com a da gripe a registar maior procura, de acordo com o boletim oficial hoje divulgado.

Segundo os dados oficiais do Relatório Semanal de Vacinação Sazonal contra a gripe e contra a covid-19, vacinaram-se na última semana mais 259.988 pessoas contra a covid-19, perfazendo um total acumulado desde 29 de setembro de 1.010.615 vacinas administradas, e 341.155 vacinas contra a gripe, somando a um total acumulado de 1.271.728 vacinas administradas.

Em ambos os casos, as farmácias são as responsáveis pela maioria das vacinas administradas.

A cobertura vacinal contra a gripe é de mais de 40% acima dos 70 anos e fixa-se nos 47,07% no caso dos maiores de 80 anos. Já em relação à covid-19, a cobertura vacinal baixa para os 40% entre os maiores de 80 anos e fixa-se nos 34,3% entre os 70 e os 79 anos. Na faixa etária entre os 60 e os 69 anos 20,53% das pessoas vacinaram-se contra a covid-19 e 24,25% contra a gripe.

No que se refere a vacinação de grupos específicos, mais de 100 mil residentes em lares vacinaram-se contra a covid-19 e mais de 110 mil contra a gripe. Entre os doentes com patologias de risco há 71.110 vacinas contra a covid-19 administradas e 79.863 contra a gripe. Nos estabelecimentos prisionais, entre reclusos e profissionais, 1.630 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 e 1.836 contra a gripe.

Abaixo dos 60 anos, foram administradas cerca de 118 mil contra a covid-19 e mais de 207 mil contra a gripe.

A vacinação contra a gripe, que este ano decorre em simultâneo com a da covid-19, decorre preferencialmente nas farmácias comunitárias para os maiores de 60 anos.

No Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser feita a vacinação das pessoas com menos de 60 anos com patologias de risco, das grávidas e dos profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes e prestadores de cuidados a pessoas dependentes que serão convocados pelos respetivos centros de saúde onde estão inscritos.

A vacinação também é feita nos lares, na rede de cuidados continuados integrados e nas prisões por profissionais do SNS.