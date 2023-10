PR justifica veto com necessidade de proteger Governo e assegurar "processo certinho"

O Presidente da República justificou hoje o veto ao diploma da privatização da TAP com a necessidade de "proteger o Governo", alegando que um processo que já foi "confuso demais" tem agora de ser "certinho, para acabar o melhor possível".

"O objetivo do veto é muito simples: proteger todos. Proteger o Governo, porque o Governo só ganha em, no futuro, [não] haver dúvidas sobre a transparência do processo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Chisinau, à margem de uma visita oficial de dois dias à República da Moldova.

O Presidente da República disse que apenas decidiu devolver o diploma sobre a privatização da TAP ao executivo "pelo interesse do país" e que as razões que apontou são claras: "Percebe o Governo, percebe a oposição, percebe a Assembleia da República".

"Não tenho interesse nenhum em estar a criar problemas num processo que já durou tempo demais, foi confuso demais. Agora tem de ser tudo direitinho, certinho, para acabar o melhor possível", completou.