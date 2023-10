Pelos menos 21 mortos e 23 desaparecidos após acidente em mina no Cazaquistão

Pelo menos 21 mineiros morreram hoje e 23 ainda estão a ser procurados, após um acidente numa mina no centro do Cazaquistão, segundo a empresa siderúrgica.

"Foram encontrados os corpos sem vida de 21 mineiros", anunciou a ArcelorMittal, especificando que "23 trabalhadores ainda estavam no subsolo e 208 foram trazidos à superfície" da mina Kostenko, perto de Karaganda, no Cazaquistão.

O Governo do Cazaquistão anunciou hoje que pretende "recuperar o controlo" da subsidiária local da ArcelorMittal, após um novo acidente numa mina de carvão da gigante no setor siderúrgico mundial.

"Estão em curso trabalhos para recuperar o controlo da empresa em benefício da República do Cazaquistão", afirmou o governo cazaque num comunicado na rede social Telegram, citado pela agência de notícia AFP.

A nota especificou que o Governo cazaque "não considera uma subsequente transferência da ArcelorMittal para outros investidores estrangeiros".

Imediatamente após o anúncio da tragédia, o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, ordenou, num comunicado de imprensa, "terminar a cooperação" com o grupo. O líder cazaque deslocou-se ao local do acidente, segundo o gabinete presidencial.

A subsidiária cazaque da ArcelorMittal, uma das líderes mundiais nos setores siderúrgico e mineiro, é regularmente acusada pelas autoridades de não respeitar as normas de segurança e ambientais.