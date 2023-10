Telavive volta a criticar duramente ONU após votação que pede trégua humanitária

Israel voltou hoje a atacar as Nações Unidas (ONU) na sua própria sede, em Nova Iorque, após a Assembleia-Geral ter aprovado uma resolução não vinculativa que pede uma "trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada" em Gaza.

Após a votação, com 120 votos a favor da resolução proposta pela Jordânia, o embaixador israelita, Gilad Erdan -- que na terça-feira pediu a demissão do secretário-geral da ONU, António Guterres -- voltou a desqualificar a ONU, uma instituição que diz já "não ter um pingo de legitimidade ou relevância".

Num tom muito irritado, Erdan disse que "hoje é um dia negro para a ONU e para a humanidade" porque "a maioria da comunidade internacional mostrou que prefere defender os terroristas nazis do Hamas em vez do Estado de Israel, que cumpre as leis para defender os civis."

A resolução não tem qualquer poder vinculativo, mas tem um elevado valor simbólico, razão pela qual Erdan manifestou indignação face a uma resolução que considerou "ridícula" e "terrível" e cujo objetivo, disse, é "fazer com que Israel deixe de se defender".

Mesmo no dia em que a Faixa de Gaza ficou sem internet e sem serviços telefónicos, Erdan afirmou que "Israel está a acompanhar de perto a situação em Gaza" e disse saber "que não há crise humanitária de acordo com o direito internacional", em contradição com relatórios da ONU.

O embaixador acusou ainda a comunidade internacional de aceitar todas as versões do Hamas sobre o que acontece em Gaza: "E continuam a repetir as suas mentiras. Vocês não têm vergonha?", questionou, perante o corpo diplomático presente na Assembleia-Geral da ONU.