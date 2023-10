Rússia diz que impediu ataque com 'drones' a central nuclear

Um ataque com 'drones' contra uma central nuclear na região de fronteira de Kursk na quinta-feira à noite foi interrompido, dissseram hoje as autoridades russas, acrescentando que não houve danos ou aumento da radiotividade no local.

"Na noite de 26/10/2023, um ataque com três 'drones' inimigos [ucranianos] à central nuclear de Kursk foi interrompido. Este evento não afetou a operação da central", informou a empresa operadora da central nuclear na rede social Telegram.

O Ministério da Defesa russo também relatou este ataque, que teria ocorrido às 23:50, horário local (21:50 em Lisboa), mas sem especificar que se tinha como alvo a central nuclear, localizada na cidade russa de Kursk.

"A radiação na central de Kursk e na área onde está localizada está ao nível dos valores normais", referiu a empresa operadora, especificando que o ataque não causou "nem vítimas nem danos".

"A central de Kursk está a funcionar normalmente", acrescentou.

Do lado ucraniano, oito bombeiros ficaram feridos num bombardeamento russo na manhã de hoje num quartel na cidade de Izioum, no nordeste, anunciou o ministro do Interior, Igor Klymenko.

O governador da região de Mykolaiv, no sul, por sua vez, relatou um ataque com 'drones' de fabrico iraniano durante a noite de quinta-feira, que não causou vítimas.

Uma criança também foi morta em bombardeamentos noturnos na região de Sumy, no nordeste, segundo a Presidência ucraniana.