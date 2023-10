EUA abatem vários mísseis e 'drones' no mar Vermelho potencialmente em direcção a Israel

Um destroyer norte-americano "a operar no norte do mar Vermelho" derrubou hoje três mísseis terra-terra e vários 'drones' lançados pelos rebeldes houthis no Iémen e que "potencialmente iam em direção a alvos em Israel", adiantou o Pentágono.

O Departamento de Defesa norte-americano não reportou "até ao momento" nenhum ferido entre os marinheiros do USS Carney ou entre civis no terreno, noticiou a agência France-Presse (AFP).

"Não podemos dizer com certeza quais eram os alvos desses mísseis e 'drones', mas eles foram lançados do Iémen em direção ao norte ao longo do mar Vermelho, potencialmente em direção a alvos em Israel", frisou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, durante uma conferência de imprensa.

Uma autoridade dos EUA, que falou à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato, disse não acreditar que os mísseis estivessem apontados para o navio de guerra.

Ryder acrescentou que os mísseis foram abatidos porque "representavam uma ameaça potencial" com base no seu perfil de voo, acrescentando que os EUA estão preparados para fazer o que for necessário "para proteger os parceiros e os seus interesses nesta importante região".

Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, assumiram o controlo da capital do Iémen, Sanaa, em 2014, desencadeando uma guerra contra as forças governamentais que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, mergulhando o país numa das piores crises humanitárias do mundo.

Dois responsáveis dos houthis recusaram-se a comentar o incidente, ainda de acordo com a AP.

Na semana passada, Abdel-Malek al-Houthi, o líder do grupo rebelde, advertiu os Estados Unidos contra a intervenção no conflito em curso entre Israel e o Hamas, ameaçando que as suas forças retaliariam disparando 'drones' e mísseis.

A interceção destes 'drones' e mísseis surge num contexto de receios crescentes por parte de Washington do envolvimento direto de Teerão no conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que já causou vários milhares de mortes.

Hoje cumpre-se o 13.º dia de guerra, iniciada com o ataque surpresa do Hamas em território israelita que provocou, segundo as autoridades judaicas, cerca de 1.400 mortos e 4.000 feridos.

O movimento islamita capturou também 200 pessoas, mantidas em cativeiro em Gaza e algumas delas entretanto mortas -- segundo o Hamas, pelos bombardeamentos israelitas. Outras milícias capturaram mais 50 pessoas, o que perfaz um total de 250 reféns.

No Iraque, os ataques de 'drones' contra as forças norte-americanas e a coligação internacional neste país foram fracassados esta quarta-feira e os aparelhos abatidos, causando ferimentos ligeiros, revelaram as autoridades militares dos EUA.

Fações armadas iraquianas próximas do Irão ameaçaram nos últimos dias atacar alvos norte-americanos no Iraque, devido ao apoio de Washington a Israel.

O ministro da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, anunciou no sábado que os Estados Unidos vão enviar um segundo porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental, para "dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer esforço para expandir esta guerra".