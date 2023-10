Israel mostra armas do Hamas alegadamente fabricadas no Irão e Coreia do Norte

O exército israelita mostrou hoje, a alguns jornalistas, armas usadas pelos comandos do Hamas no ataque de 07 de outubro contra Israel, algumas das quais, disseram, terão sido fornecidas pela Coreia do Norte e pelo Irão.

A exposição de algumas dezenas de armas, entra as quais minas, lança-rockets, obuses e até drones de fabrico artesanal, apreendidas nos locais dos ataques do Hamas, foi feita durante uma visita a uma instalação militar que não pode ser revelada.

"Penso que entre 5% e 10% destas armas foram fabricadas pelo Irão e 10% são norte-coreanas. O resto foi fabricado na Faixa de Gaza", afirmou um responsável do exército israelita, cuja identidade não pode ser revelada, de acordo com a France-Press.

Os ataques sem precedentes desde a fundação do Estado de Israel mataram pelo menos 1.400 pessoas, a maioria das quais civis, enquanto 224 pessoas foram raptadas e mantidas reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza.

Em resposta, os bombardeamentos de Israel contra a Faixa de Gaza já mataram mais de 7.000 pessoas, igualmente civis na sua maior parte, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.