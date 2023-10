MNE russo denuncia política militar dos EUA, Coreia do Sul e Japão face à Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo denunciou hoje "a perigosa" política militar dos Estados Unidos e dos aliados japoneses e sul-coreanos em relação à Coreia do Norte, após conversações em Pyongyang com dirigentes norte-coreanos.

"Tal como os nossos amigos norte-coreanos, estamos seriamente preocupados com a intensificação das atividades militares dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul na região e com a política de Washington (...). Opomo-nos a esta linha não construtiva e perigosa", declarou Serguei Lavrov à imprensa.

Os norte-americanos estão "a deslocar infraestruturas estratégicas para a região, incluindo elementos nucleares", afirmou, sem pormenorizar.

"Opomo-nos a esta linha não construtiva e perigosa", acrescentou.

Em visita oficial à Coreia do Norte desde quarta-feira, Lavrov afirmou que Moscovo, Pequim e Pyongyang "procuram propor alternativas construtivas à escalada das tensões" na região.

"Somos a favor do estabelecimento de um processo de negociação regular sobre questões de segurança na península coreana, sem condições prévias", disse aos jornalistas.

Esta visita à Coreia do Norte surge num momento de aproximação entre Moscovo e Pyongyang, num contexto de conflito na Ucrânia, com os Estados Unidos a temerem que a Rússia procure obter armas para uma ofensiva junto do vizinho norte-coreano.

Em setembro, o Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o líder norte-coreano, Kim Jong-un no Extremo Oriente russo para uma cimeira com grande pompa, mas, na altura, o Kremlin garantiu não ter assinado qualquer acordo na ocasião.

De acordo com o Kremlin, as conversações de Lavrov esta semana deverão lançar as bases para uma futura visita de Putin à Coreia do Norte.

"Os contactos entre as duas capitais vão continuar", frisou o chefe da diplomacia russa.