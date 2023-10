Papa apela para que se evite catástrofe humana na Faixa de Gaza

O Papa Francisco apelou hoje para se faça tudo o que for possível para evitar uma catástrofe humana na Faixa de Gaza e manifestou-se preocupado com o possível alargamento do conflito.

"Também hoje estou a pensar na Palestina e em Israel, as vítimas estão a aumentar e a situação em Gaza é desesperada", disse Francisco durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro.

"Por favor, façam tudo o que for possível para evitar uma catástrofe humana", apelou o chefe da Igreja Católica, citado pela agência espanhola EFE.

Israel declarou guerra ao Hamas depois de o grupo islamita ter realizado uma incursão sem precedentes em território israelita em 07 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Telavive.

Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza desde então, provocando mais de três mil mortos e um milhão de deslocados, segundo a ONU.

Uma explosão na terça-feira no hospital anglicano Al Ahli, no norte da Faixa de Gaza, matou "entre 200 e 300 pessoas", segundo uma declaração do Ministério da Saúde de Gaza citada pela agência francesa AFP.

O Hamas e outras fontes palestinianas afirmaram que o hospital foi bombardeado por Israel e que o ataque provocou pelo menos 500 mortos.

Israel negou a acusação e disse que a explosão foi causada pelo disparo falhado de um foguete pelo grupo palestiniano Jihad Islâmica.

A Jihad Islâmica também negou a responsabilidade e devolveu a acusação a Israel.