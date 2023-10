Mais de 200 camiões de ajuda posicionados na fronteira do Egito com Gaza

Mais de 200 camiões com cerca de 3.000 toneladas de bens para auxílio à população continuam posicionados junto à fronteira do Egito com a Faixa de Gaza, confirmaram hoje agentes de ajuda humanitária no local.

Fotos de satélite analisadas pela agência Associated Press mostram um longo comboio de camiões posicionados junto à passagem, à espera de autorização para entrar no território.

As cargas destinam-se a fornecer alguma ajuda à população palestiniana de Gaza, mas estão a ser bloqueadas por Israel, em resposta ao ataque perpetrado por militantes do Hamas em 07 de outubro, em várias cidades do sul israelita.

Muitas pessoas em Gaza aguardam desesperadamente pela ajuda, após terem de reduzir a sua alimentação para uma refeição diária e ficarem sem água para beber.

Ainda não está confirmado se os camiões de combustível serão autorizados a entrar no território para fornecer os geradores dos hospitais.

Os caminhos de acesso a partir da fronteira com o Egito começaram hoje a ser reparados por trabalhadores locais, após diversos danos causados por bombardeamentos israelitas.

De acordo com as últimas informações, as autoridades egípcias planeiam abrir a passagem para a Faixa de Gaza no sábado.