Hamas afirma que visita de Biden incentivará morte de palestinianos

O porta-voz do movimento islamita Hamas, Hazem Qassem, afirmou hoje que a visita do Presidente dos Estados Unidos a Israel, na quarta-feira, vai servir de incentivo a "mais massacres contra os palestinianos".

Numa entrevista telefónica concedida à televisão CNN, Qassem censurou a Administração norte-americana pela sua postura "agressiva" contra os palestinianos e por aceitar a "retórica israelita".

"Infelizmente, a Administração dos Estados Unidos e o Presidente [Joe] Biden tomaram uma postura muito agressiva contra o povo palestiniano e caíram na narrativa israelita. A sua visita serve apenas para apoiar financeiramente e moralmente os israelitas, encorajar a ocupação e a realização de mais massacres contra os nossos irmãos, crianças e idosos palestinianos", referiu o porta-voz do Hamas.

Qassem também afirmou que pelo menos "dois terços" das vítimas dos bombardeamentos israelitas de hoje são mulheres e crianças que fugiram do norte para o sul da Faixa de Gaza.

Biden tem viagem marcada para esta quarta-feira, aceitando assim o convite do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e na sequência da visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a Israel.

Depois, o Presidente dos Estados Unidos viajará para a capital da Jordânia, Amã, onde se reunirá com o rei jordano Abdullah II, com o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.