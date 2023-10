Dezenas de estrangeiros mortos, desaparecidos ou feitos reféns pelo Hamas

Dezenas de estrangeiros foram mortos, feitos reféns ou desapareceram desde o ataque de sábado do movimento islâmico Hamas contra Israel, que deixou mais de 1.200 israelitas mortos.

Cerca de 250 das vítimas israelitas participavam numa festa no deserto, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, quando foram atacados.

Aqui está uma atualização, de acordo com as últimas informações:

*** Tailândia ***

Vinte mortos, 14 reféns e 13 ficaram feridos. Trabalham em Israel cerca de 30 mil tailandeses.

*** EUA ***

Pelo menos 22 mortos e vários cidadãos estão reféns do Hamas, confirmou o Presidente norte-americano, Joe Biden.

*** França ***

Onze mortos e 18 desaparecidos. França lamenta as mortes e os cidadãos desaparecidos, incluindo "várias crianças" que foram "provavelmente sequestradas" pelo Hamas.

*** Nepal ***

Dez mortos e um desaparecido. Outros quatro estão hospitalizados e "perderam contacto" com um quinto. Israel acolheu 265 estudantes nepaleses, 17 dos quais estavam hospedados no Kibutz Alumim (sul), alvo do ataque.

*** Argentina ***

Sete mortos e 15 desaparecidos, confirmou Buenos Aires. Entre eles estão dois irmãos, Iair e Eitan Horn, disse o pai, temendo que tenham sido "sequestrados e levados para Gaza".

*** Rússia ***

Quatro mortos e seis desaparecidos. A embaixada russa em Tel Aviv confirmou terça-feira a morte de quatro cidadãos com dupla nacionalidade russo-israelita.

*** Ucrânia ***

Três mortos, seis desaparecidos e nove feridos.

*** Canadá***

Três mortos e três desaparecidos.

*** Reino Unido ***

Vários mortos e desaparecidos. Famílias confirmaram a morte de dois britânicos: Nathanel Young, com 20 anos, que servia no exército israelita e foi morto na fronteira de Gaza, e Bernard Cowan,escocês.

O secretário das Relações Externas, James Cleverly, disse na terça-feira que um "número significativo de israelitas britânicos" foi "apanhado de uma maneira ou outra nas atrocidades terroristas".

Segundo a BBC, 17 britânicos, incluindo crianças, estão mortos ou desaparecidos, número não confirmado pelo governo. Entre eles estão um fotógrafo, cuja família acredita que ele esteja morto, e um britânico que morava em Israel há dois anos e fazia segurança na festa rave de sábado.

*** Filipinas ***

Dois mortos e três desaparecidos. A embaixada filipina em Israel anunciou a morte de uma mulher e de um homem, vítimas do ataque a um kibutz na fronteira de Gaza.

*** Peru ***

Dois mortos e três desaparecidos.

*** Brasil ***

Dois cidadãos com dupla nacionalidade israelita e brasileira mortos.

*** Espanha ***

Um cidadão espanhol e com nacionalidade israelita morto.

*** Camboja ***

Um estudante cambojano morto.

*** Austrália ***

Um cidadão morto.

*** Chile ***

A comunidade judaica no Chile anunciou a morte de um cidadão, não confirmada pelas autoridades. Um morador do kibutz Kissufim está desaparecido, segundo o MNE.

*** Azerbaijão ***

Um homem foi morto, segundo Baku.

*** Áustria ***

Um morto e dois desaparecidos. Viena anunciou hoje que um dos três cidadãos com dupla nacionalidade desaparecidos foi encontrado morto.

*** Alemanha ***

Vários reféns feitos pelo Hamas. O MNE não comentou o alegado sequestro de uma mulher germano-israelita de 22 anos, Shani Louk, que se encontrava na festa perto da Faixa da Gaza e que a sua mãe disse ter num vídeo nas redes sociais.

A irmã de uma mulher berlinense falou sobre a morte da familiar na noite de segunda-feira. No entanto, a família ainda não recebeu confirmação oficial.

*** México ***

Dois reféns.

Entre os países que registam cidadãos desaparecidas estão Paraguai (dois), Colômbia (dois), Tanzânia (dois), Itália (dois). Uma cidadã do Panamá desaparecida foi encontrada viva, segundo as autoridades do país.

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, ameaçou executar os reféns raptados em Israel, incluindo jovens capturados durante um festival de música.

No total, a guerra já causou mais de três mil mortos, entre civis, soldados israelitas e combatentes palestinianos.

Desde então, o conflito provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza desde sábado.

O ataque levou Israel a declarar guerra contra o grupo extremista palestiniano e a responder com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.