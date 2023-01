Estados Unidos pedem ao Kosovo respeito pela minoria sérvia

O conselheiro do Departamento de Estado norte-americano, Derek Chollet, defendeu que o governo do Kosovo deve conceder "alguma autonomia" à minoria sérvia do país, cumprindo os acordos de 2013 mediados pela União Europeia.

Chollet encontra-se hoje em Belgrado onde deve encontrar-se com as autoridades da Sérvia, mas nas últimas 24 horas pediu ao Kosovo para honrar os compromissos.

"O Kosovo deve cumprir todos os compromissos de diálogo, incluindo a formação da associação de municípios de maioria sérvia", disse Chollet durante a deslocação que efetuou anteriormente a Pristina.

A notícia está a ser divulgada pela Radio Europa Livre, citada pela agência Efe.

"Estamos num momento crítico. O Kosovo e a Sérvia devem continuar o diálogo - com urgência - sob os auspícios da União Europeia, que mantém os esforços para um acordo de normalização das relações centrado no reconhecimento mútuo", acrescentou o conselheiro do Departamento de Estado norte-americano.

A Sérvia e o Kosovo (antiga província sérvia) que proclamou a independência em 2008 - não reconhecida por Belgrado -, mantêm desde 2011 um diálogo difícil no sentido da normalização.

Os contactos decorrem, sob a mediação da União Europeia, mas estão muito marcados por crises e tensões.

Chollet sublinhou que os "Estados Unidos apoiam plenamente o diálogo".

O diplomata norte-americano visita a região, depois de no passado mês de dezembro os sérvios do Kosovo, apoiados por Belgrado, terem bloqueado o trânsito no norte do território kosovar.

O bloqueio prolongou-se durante quase três semanas em protesto pelo que consideram "discriminação" por parte do Executivo de Pristina.

As tensões acabaram por ser superadas após mediação internacional.

Segundo o portal de notícias kosovar Kossev, o conselheiro do Departamento de Estado norte-americano demonstrou preocupação pela situação no norte do Kosovo onde se verifica um "vazio de autoridade" provocada pelo afastamento de cidadãos de origem sérvia e que ocupavam cargos na polícia, no aparelho judicial e em outras instituições.

O protesto dos cidadãos de origem sérvia, que se demitiram dos cargos, começou no passado mês de novembro em descontentamento pelas políticas de Pristina.

"Estamos a trabalhar para conseguirmos uma forma que faça regressar as pessoas aos postos de trabalho", afirmou Chollet que também pediu a Pristina e a Belgrado para evitarem provocações que possam prejudicar o processo de normalização.

"Queremos 'investir' mais energia nas integrações europeias e menos em questões de crise", alertou.

Os progressos nos contactos diplomáticos e políticos são uma condição essencial para a aproximação dos dois países da União Europeia.

Chollet reuniu-se no Kosovo com a chefe de Estado, Vjosa Osmani, com o primeiro-ministro, Albin Kurti e com representantes da oposição e da minoria sérvia.

Hoje, em Belgrado, estão previstos encontros com as autoridades máximas da Sérvia.