Açores com 296 novos casos de covid-19 na última semana

Os Açores registaram na última semana 296 novos casos de covid-19, na sequência de 1.975 testes realizados, totalizando agora 305 casos positivos ativos, menos 141 do que há sete dias, revelou hoje a Direção Regional da Saúde.

Segundo o boletim semanal da Direção Regional da Saúde, há duas pessoas internadas nos hospitais do arquipélago, devido à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Um dos doentes está internado no Hospital do Santo Espírito da ilha Terceira e o outro no Hospital da Horta, no Faial.

Além desses dois doentes, há também 14 pessoas que foram diagnosticadas com covid-19 após terem sido internadas "por outros motivos".

Dos 296 novos casos, a maioria foi diagnosticada na ilha de São Miguel (170), enquanto o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, está sem casos ativos.

Na última semana 436 pessoas recuperaram da doença na região.

A Direção Regional da Saúde acrescenta que há no arquipélago 218.460 pessoas com a vacinação contra a covid-19 completa (92,4%) e 128.589 (54,4%) com a dose de reforço.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 119.825 casos de covid-19, 117 óbitos e 119.087 recuperações.