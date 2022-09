Carta de condolências de Montenegro a Carlos III entregue na embaixada

Uma delegação do PSD esteve na embaixada britânica em Lisboa para entregar a carta de condolências do presidente Luís Montenegro a Carlos III pela morte da rainha Isabel II, enaltecendo o "exemplo que se manterá vivo em todo o mundo".

De acordo com informação enviada à agência Lusa, a delegação da Comissão das Relações Internacionais do PSD, chefiada por Luís Campos Ferreira, esteve na sexta-feira na embaixada britânica em Lisboa para entregar a carta de condolências de Luís Montenegro e assinou o livro de condolências, tendo sido recebida pelo Embaixador Chris Sainty e pelo Vice-Chefe de Missão, Ross Mathews.

Na carta do presidente do PSD dirigida ao rei Carlos III é manifestado o "mais profundo sentido de pesar em nome do Partido Social Democrata de Portugal" pela morte de Isabel II.

"Considero que Sua Majestade a Rainha Isabel II deixa um legado ímpar, pela longevidade e sentido de Estado com que exerceu o seu reinado, bem como pela sua dedicação com que inspirou gerações, num exemplo que se manterá vivo em todo o mundo", enalteceu.

Para Montenegro, a monarca "teve ao longo do seu reinado um papel preponderante na história de Portugal e do Reino Unido".

"Os multisseculares laços de amizade da mais antiga aliança do mundo perdurarão no tempo como a pedra angular da história dos nossos dois países", antecipou.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, Jorge VI, que passou a reinar quando o irmão, Eduardo VIII, abdicou.

Carlos III foi hoje proclamado oficialmente rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres, sucedendo, aos 73 anos, à sua mãe no trono.