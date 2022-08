Guerra "começou na Crimeia e deve terminar com a Crimeia" libertada, diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a guerra "começou na Crimeia e deve terminar com a Crimeia" libertada, alertando que não haverá uma paz estável no Mediterrâneo enquanto a Rússia usar esse território como "base militar".

"A presença de ocupantes russos na Crimeia é uma ameaça para toda a Europa e para a estabilidade global. A região do mar Negro não pode estar segura enquanto a Crimeia estiver ocupada", observou.

"Não haverá paz estável e duradoura em muitos países nas margens do Mediterrâneo, enquanto a Rússia usar a nossa península [tomada pelos russos em 2014] como a sua base militar", salientou o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky acrescentou que "esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia, com a sua libertação".

"Hoje é impossível dizer quando isso vai acontecer", lembrou no seu discurso noturno.

O líder ucraniano denunciou que a Rússia transformou aquela península "num dos lugares mais perigosos da Europa".

"A Rússia trouxe repressão em grande escala, problemas ambientais, desespero económico e guerra à Crimeia", afirmou.

O Presidente da Ucrânia anunciou que o seu Governo lançou "a Plataforma da Crimeia, uma plataforma diplomática chave para trabalhar na libertação da Crimeia", que irá funcionar este ano.