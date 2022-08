Presidente dos EUA elogia voto que mantém direito ao aborto no Kansas

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) considerou hoje o resultado do referendo sobre o aborto no Kansas um sinal de que, nas eleições intercalares de novembro, os cidadãos vão apostar na proteção dos direitos das mulheres.

Os eleitores do Kansas rejeitaram uma proposta que levaria à proibição do aborto no estado, num resultado de 61,1% contra 38,9%, que o Presidente Joe Biden elogiou.

"Os eleitores do Kansas deram um sinal poderoso de que este outono o povo americano votará para proteger os seus direitos, que lhes foram arrebatados pelos políticos, e a minha administração apoia-os", disse Biden na primeira reunião pública do grupo de trabalho sobre direitos reprodutivos, na qual participou por vídeo-conferência.

O Presidente dos EUA, criticado por não fazer o suficiente para defender o direito ao aborto no país, assinou hoje uma ordem executiva dando indicação ao Departamento de Saúde para dar cobertura às pacientes que procurem "serviços de saúde reprodutiva" num estado em que são legais.

Presente na reunião de hoje esteve a vice-presidente Kamala Harris, que disse que o povo do Kansas "falou alto e claro" e disse que "confia nas mulheres para tomarem decisões sobre as suas próprias vidas e os seus corpos".