PS/Açores critica "mais uma falha" na descarga de mercadorias na ilha do Corvo

O PS/Açores alertou hoje para "mais uma falha" na descarga de mercadorias por transporte marítimo na ilha do Corvo, pedindo ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) para "corrigir as insuficiências" do serviço.

Citado num comunicado de imprensa do partido, Lubélio Mendonça, deputado regional do PS eleito pela ilha do Corvo, lamentou "mais uma falha na descarga de mercadorias naquela ilha, na sexta-feira, uma situação que tem vindo a repetir-se".

"Estas falhas não podem continuar. Estão a causar muitos constrangimentos aos corvinos e à sua frágil economia. Não é aceitável que os corvinos assistam à sua carga chegar à ilha do Corvo, vejam que não é descarregada e que a vejam ir passear à ilha das Flores, para regressar noutro dia", descreveu.

Para o parlamentar, esta situação representa "uma falta de coordenação e de organização que pode e deve ser corrigida, de forma a bem servir os corvinos".

"Não se pode deixar as pessoas à espera da carga no cais, durante várias horas, só para que vejam o navio seguir rumo às Flores", frisou.

Para o deputado, "o serviço de transporte de mercadorias para a ilha do Corvo está a prejudicar os corvinos, que querem melhor coordenação".

O parlamentar pediu ao Governo Regional "que corrija estas insuficiências e garanta um bom serviço".

"O Governo Regional anunciou o Thor como um navio do outro mundo, mas a realidade veio demonstrar muitas falhas no serviço", criticou.

Lubélio Mendonça observou que a situação é "particularmente grave quando esta operação custa mais de três milhões de euros por ano à região, incluindo o aluguer, combustível, taxas portuárias e outros encargos".

Para o deputado do PS, as falhas de serviço verificadas são "injustificáveis" e "devem ser corrigidas".