Fogo em Canelas, Penafiel, novamente activo

O incêndio que começou esta madrugada na freguesia de Canelas, Penafiel, voltou a estar ativo depois de ter estado em fase de resolução ao início da tarde, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto o alerta para o fogo naquela localidade do distrito do Porto foi dado às 03.30, tendo passado à fase de resolução cerca das 14.00.

"Já esteve em resolução, mas voltou a ser dado como ativo", referiu a fonte.

Às 16:35, segundo a página na internet da Proteção Civil, no combate às chamas estavam 82 operacionais, apoiados por 24 veículos e dois meios aéreos.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00:00 do dia 21 de agosto e as 23:59 do dia 23 de agosto.