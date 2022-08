Autoridades investigam incêndio que destruiu armazém da Segurança Social venezuelana

As autoridades venezuelanas estão a investigar as causas de um incêndio que deflagrou hoje em Antímano e que destruiu um armazém do Instituto Venezuelano de Segurança Social (IVSS), na tutela do Ministério do Poder Popular para a Saúde (MPPS).

"Graças à atuação rápida e oportuna do corpo de bombeiros extinguiu-se o incêndio no armazém do MPPS, em Antímano [na zona oeste de Caracas], impedindo a sua propagação. Iniciou-se a fase de investigação, não se descarta uma sabotagem", anunciou o ministro do Interior e Justiça venezuelana.

Segundo Remígio Ceballos, nas investigações participam funcionários do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) especializados em "sinistros" e bombeiros.

Segundo o diretor dos serviços de Proteção Civil venezuelanos, Carlos Pérez Ampueda, no combate ao incêndio participaram "mais de 50 funcionários [bombeiros] do Sistema Nacional de Gestão de Riscos".

Até agora não existe informação oficial sobre qual o tipo de material que se encontrava no armazém do IVSS, afetado pelo incêndio.

Na Venezuela, segundo uma mensagem divulgado por Remígio Ceballos na rede social Twitter, "a semana de 15 a 20 de agosto está dedicada às comemorações do Dia do Bombeiro".

De acordo com o responsável, essas comemorações também convocam "a debater sobre a profissionalização da carreira de bombeiro, assim como dos avanços na legislação venezuelana em matéria de riscos e desastres".