Greve nos armazéns da Worten regista adesão de 25%

A greve dos trabalhadores dos armazéns da Worten por melhores salários e direitos laborais registou hoje uma adesão de 25%, segundo o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

O dirigente sindical Ricardo Mendes disse à Lusa que esta é a sexta greve desde maio na Worten, tendo registado hoje "25% de adesão", com cerca de 50 trabalhadores nos piquetes de greve.

O CESP e os trabalhadores da Worten realizaram ações de protesto nos armazéns da Worten para exigir "melhores salários, carreiras profissionais dignas e o respeito pelos direitos dos trabalhadores", segundo uma nota à imprensa.

Estas acções sindicais culminaram hoje com piquetes de greve, com início nos armazéns da Sonae em Azambuja e também no armazém da Olicargo na Póvoa de Santa Iria.

"Os trabalhadores da Worten mantêm em cima da mesa todas as formas de luta, de forma a garantir a dignificação e valorização das carreiras profissionais e a melhoria das suas condições de vida", anuncia o CESP no documento.