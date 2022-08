Polícia venezuelana resgatou seis jovens vítimas de tráfico humano

A polícia venezuelana anunciou hoje que resgatou seis jovens que eram vítimas de "trata de pessoas" (tráfico humano) em Barcelona, no estado de Anzoátegui (250 quilómetros a leste de Caracas), numa operação em que foram detidos dois homens.

O anúncio foi feito pelo diretor do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), Douglas Rico, através da rede social Instagram.

"Seis jovens entre os 15 e os 19 anos foram resgatadas por agentes da Coordenação de Investigações de Tráfico de Pessoas Barcelona do Cicpc, num hotel [...] de Anzoátegui, onde também foram detidos dois homens, que as mantiveram em cativeiro e as exploraram sexualmente", explicou Douglas Rico.

Segundo o diretor do CICPC, os detidos foram identificados como Joaquín Abreu da Silva (73 anos), proprietário do hotel, e Edécio António Oropeza Zambrano (58), "que as mantinham em cativeiro".

As jovens, acrescentou, eram "forçadas a ter encontros sexuais com diferentes homens que eles conseguiam", dando-lhes a troco "10 dólares [9,75 euros] norte-americanos por cada ato".

As vítimas, referiu ainda, "eram recrutadas através das redes sociais", onde lhes ofereciam "empregos onde gerariam rendimentos consideráveis".

Os funcionários do CICPC iniciaram as investigações depois da denúncia de que uma das jovens resgatadas estava desaparecida.

As jovens estavam "sob ameaça de morte do proprietário do hotel e do outro homem, que estava encarregue de recrutar as vítimas".

Os detidos foram colocados à ordem do Ministério Público.