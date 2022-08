Venezuela e Rússia passam revista a aliança estratégica de cooperação bilateral

Caracas e Moscovo avaliaram hoje a "aliança estratégica" entre a Venezuela e a Rússia com o propósito de fortalecer a cooperação bilateral, anunciou o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faria.

"Tivemos um encontro muito agradável com o nosso amigo Sergey Mélik-Bagdasárov, embaixador da Rússia no nosso país, como parte da agenda permanente de intercâmbios para avançar em questões de interesse mútuo e reforçar a cooperação bilateral", anunciou o ministro na sua conta do Twitter.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela explica que o encontro entre ambos teve lugar "no contexto da revisão e avaliação periódica do progresso da cooperação bilateral, derivada da aliança estratégica que ambas as nações estão a reforçar em benefício dos seus povos".

O encontro, entre o ministro Carlos Farias e o embaixador da Rússia em Caracas, Sergei Mélik-Bagdasárov, antecede a apresentação, em Caracas, do grupo musical russo "Grenada", que numa visita anterior foi distinguida pelo falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) com a Ordem Francisco de Miranda em Primeira Classe.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores venezuelano, no mês passado o ministro Carlos Faria realizou uma visita à Rússia, no âmbito do 211.º aniversário da Declaração de Independência da Venezuela, com o propósito de "ratificar a vontade do Governo Bolivariano de elevar o nível de cooperação" nos setores energético, de aeronáutica civil, transporte ferroviário, tecnologia espacial e farmacêutico, entre outros.

Em fevereiro, o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borísov, esteve em Caracas.

Segundo a imprensa local, durante a sua visita, a Venezuela e a Rússia assinaram acordos de cooperação bilateral em mais de 20 áreas.