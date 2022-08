41% dos portugueses gastam até 500 euros nas férias

Um estudo on-line elaborado pela Escolha do Consumidor revela que 41% dos portugueses têm apenas até 500 euros para gastar nas férias deste Verão. Por outro lado, a mesma percentagem disponibiliza entre 500 e 1.000 euros para estes momentos de descanso e lazer, ao passo que 11% gasta entre 1.000 e 2.000 euros.

A mesma análise indica ainda que Portugal é o destino preferido, com 76% dos inquiridos a indicar preferir passar as suas férias dentro das fronteiras nacionais. “Inúmeros factores podem estar associados a esta realidade, seja por preferirem passar o Verão em Portugal, considerado o paraíso da Europa, ou por ainda terem algum receio do risco de contágio do vírus da Covid-19 ou simplesmente porque preferem não gastar tanto dinheiro numa viagem”, aponta a Escolha do Consumidor.

Relativamente ao tipo de férias, 79% dos consumidores passam férias com a família, 16% com os amigos e 5% preferem descansar ou viajar sozinho. Para a marcação das férias, 48% pedem ajuda à família e amigos, 46% gostam de ser o próprio a marcar e 7% responderam que procuram uma agência de viagens para facilitar este processo.

A praia continua a ser o destino de eleição, mencionado por 51% dos portugueses. Há também quem prefira tanto praia como campo ou cidade (44%). Os restantes privilegiam viagens mais turísticas que permitem conhecer outras cidades.