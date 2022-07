Guia para Binóculos

Note-se que uma ampliação de 20 é provavelmente tudo o que necessitaria para fins regulares. À medida que o número aumenta, a imagem torna-se mais desfocada e trémula e menos brilhante. Isto acontece porque, juntamente com o objeto, tudo o resto é ampliado, incluindo o tremor nas suas mãos. Se a ampliação for superior a 20, deverá utilizar apoio para os binóculos, como por exemplo um tripé.

O segundo número, 50 no nosso exemplo, indica o diâmetro da lente frontal. Quanto mais alto for o número, melhor é para a imagem. Assim, 20x50 é muito mais confortável do que 20x25, por exemplo. A única desvantagem do número mais alto é que aumenta o peso dos binóculos.

Categoria: Campo de visão

O campo de visão é outra coisa a ter em mente quando estiver a decidir que binóculos comprar. Em suma, o campo de visão refere-se à quantidade de espaço que se vê através dos binóculos. Suponha que tem uma parede a 1000 metros à sua frente. Com o campo de visão 250 verá 250 pés dessa parede sem ter de virar a cabeça. Logicamente, à medida que a ampliação aumenta, verá menos dessa parede, mas com mais detalhe. Portanto, quanto maior for a ampliação, menor será o campo de visão.

Se usar óculos, terá de considerar o relevo dos olhos dos binóculos. O relevo ocular é a distância máxima do olho ao ocular, na qual todo o campo de visão ainda é observável. Esta distância não deve ser menor do que a espessura dos seus óculos.

Categoria: Prismas

Um prisma é um pedaço de vidro que vira a imagem da sua posição de cabeça para baixo ao passar pela lente frontal para que a vejamos corretamente. Os prismas são uma necessidade absoluta.

Existem prismas porro e prismas de telhado. A diferença é clara. Os prismas porro são clássicos: a luz viaja através de vários prismas localizados a vários níveis dentro dos binóculos e para o olho. Esta construção torna os binóculos mais pesados e volumosos - também menos caros e de muito alta qualidade.

Os prismas de telhado fazem os binóculos parecerem e sentirem-se leves. Assim, se vir dois tubos retos ligados, tenha a certeza de que no interior destes binóculos está um prisma de telhado. O peso e a aparência são provavelmente as únicas vantagens deste prisma sobre o prisma de telhado, sendo as desvantagens um preço muito mais elevado e uma imagem menos nítida.

O vidro utilizado nos prismas determina a sua qualidade. Existem dois tipos de prismas: Bak4 (muito alta qualidade) e BK7 (não tão boa).

Categoria: Foco

Quando se olha através de binóculos, a imagem nem sempre é nítida de imediato - o foco tem de ser ajustado. Há três tipos comuns de focagem. Os binóculos de focagem central têm uma mira no meio, que, quando rodada, ajusta a focagem para ambos os olhos simultaneamente. Esta é a construção mais comum. A focagem individual da ocular exige um ajuste separado para cada ocular, mas uma vez focada, não precisa de ser ajustada nunca mais, porque está adaptada à sua visão. Isto é muito bom para longas distâncias, mas não tão bom para curtas distâncias. Em alguns modelos orçamentais, o foco é fixado pelo fabricante e não se pode ajustá-lo, o que não é o ideal.

Os binóculos de foco central e os binóculos de oculares individuais geralmente também lhe permitem ajustar a dioptria, o que é muito útil porque os olhos humanos tendem a variar na capacidade de visão.

Além disso, com a maioria dos binóculos, pode ajustar a distância interpolar, ou a distância entre as suas pupilas, deslizando os binóculos juntos ou separados.

