Taxa da natalidade no Japão registou em 2021 valores mínimos históricos

O Japão registou em 2021 um mínimo histórico de nascimentos, 811.604 bebés, disse hoje o Governo nipónico, um novo dado que reflete a tendência de envelhecimento demográfico do país e a redução da taxa de natalidade durante a pandemia.

No ano passado registaram-se menos 29.231 nascimentos do que em 2020, sendo o valor mais baixo observado desde que as autoridades de saúde japonesas começaram a contabilizar os dados da natalidade em 1899.

De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde, a média de filhos por mulher no ano passado situou-se em 1,3, representando uma diminuição de 0,03 pontos.

Os novos dados estão em linha com os últimos números relacionados com a população infantil, publicados pelas autoridades no passado dia 05 de maio, que mostram que este grupo demográfico se situa em valores mínimos.

O número de crianças menores de 15 anos de idade residentes no Japão a 01 de abril (início do ano fiscal no país) era de 14,65 milhões, dos quais 2,51 milhões tinham menos dois anos de idade.

Hoje foram também publicados os dados referentes a novos casamentos: em 2021 celebraram-se 501.116 matrimónios, menos 24.391 do que no ano passado.

Trata-se do valor mais baixo desde o final da Segunda Guerra Mundial (1945).

A tendência respeitante à natalidade e casamentos está a gerar preocupação, devido ao envelhecimento demográfico do país o que pode significar, de acordo com as autoridades nipónicas, riscos para a sustentabilidade do sistema nacional de pensões.