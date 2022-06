Líderes europeus felicitam Croácia pela adesão ao euro

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, felicitou hoje a Croácia após a entrada desta na zona euro, em 1 de Janeiro de 2023, ter sido aprovada pelos líderes da União Europeia (UE).

"Queremos felicitar calorosamente as autoridades e o povo croatas por esta decisão, que mostra a força e a resiliência da zona euro", disse Michel, na conferência de imprensa final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

A decisão terá ainda de passar pelo crivo dos ministros das Finanças (Ecofin) da UE, em julho, depois de ter recebido 'luz verde' dos homólogos da zona euro (Eurogrupo) na semana passada.

Com a entrada da Croácia, a zona euro passa a integrar 20 países, incluindo Portugal.

No segundo dia e último do Conselho Europeu decorreu também uma cimeira do euro.