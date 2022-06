Municípios brasileiros que mais emitem gases com efeito estufa estão na Amazónia

Oito dos 10 municípios brasileiros que mais emitem dióxido de carbono (CO2) no Brasil estão na região amazónica, segundo dados do SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões e Absorção de Gases de Efeito Estufa divulgados esta segunda-feira.

O CO2 é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global e tem sido emitido em grande quantidade no coração da Amazónia brasileira devido a inúmeras ações de desflorestação.

A investigação - com dados de 2019, a mais recente nesse sentido - foi realizada pelo SEEG, projeto da rede de Observatórios do Clima que reúne mais de 70 organizações que defendem o meio ambiente.

O estudo abrangeu os 5.570 municípios do Brasil e levou em consideração mais de uma centena de fontes de emissão nos setores de energia, indústria, agricultura, tratamento de resíduos e mudanças no uso da terra e florestas.

Altamira, no estado amazónico do Pará, foi o município que registou a maior taxa de emissão de gases com efeito estufa, que chegou a 35,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente em 2019, sendo 94,6% desta emissão relacionada com a desflorestação.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 2019 a maior floresta tropical do planeta perdeu 10.129 quilómetros quadrados, dos quais 575 quilómetros quadrados de vegetação nativa foram destruídos apenas em Altamira.

Com 117 mil habitantes, Altamira foi responsável pela emissão de 35,2 milhões de toneladas de CO2, quase o dobro das emissões da cidade de São Paulo (16,6 milhões de toneladas de CO2), a mais populosa do país com quase 12 milhões de habitantes.

"Se fosse um país, esse município paraense estaria em 108.º lugar no mundo em emissões, à frente da Suécia e da Noruega", referiu o estudo, baseado em dados da plataforma Climate Watch (CAIT) que mede o 'ranking' global de emissões.

Junto com Altamira, São Félix do Xingu, Pacajá e Novo Progresso (no estado do Pará), Porto Velho (na divisão com o estado de Roraima), Lábrea e Apui (Amazonas) e Colniza (norte do Mato Grosso) completam a lista de os municípios que mais emitem gases com efeito estufa na Amazónia.

A cidade do Rio de Janeiro (13,8 milhões de toneladas de CO2) também está na lista das 10 cidades brasileiras que mais emitem gases de efeito estufa.