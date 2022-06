Boris Johnson mostrou a Costa o documento que abriu caminho à aliança luso-britânica

O documento original do Tratado de Tagilde, que está na origem da mais antiga aliança diplomática do mundo, entre Portugal e Reino Unido, foi retirado temporariamente dos arquivos britânicos para ser hoje apresentado ao primeiro-ministro, António Costa.

Este documento de 1372 foi apresentado quando António Costa foi recebido pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na residência oficial deste em Downing Street, esta manhã, em Londres.

"Dentro de um mês vamos celebrar os 650 anos do primeiro tratado que assinámos com o Reino Unido, em Tagilde, uma freguesia de Vizela. 650 anos depois, continua a ser a aliança mais antiga que existe no mundo", declarou António Costa aos jornalistas, após ter sido recebido por Boris Johnson.

Para relevar a longevidade da duração da aliança luso britânica, António Costa citou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que se encontrava ao seu lado.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros costuma dizer que a segunda mais antiga é a NATO. Portanto, vejam bem a distância e a duração da aliança luso-britânica", referiu.

António Costa defendeu depois que, com o Brexit, se tornou essencial o aprofundamento das relações bilaterais.

"Nos anos em que estivemos juntos na União Europeia, provavelmente as relações bilaterais foram-se diluindo no espaço coletivo da União Europeia. Agora que o Brexit está consolidado e que a pandemia de covid-19 deixou de ser uma fronteira e uma barreira às deslocações regulares dos últimos anos, é a grande oportunidade para relançar e refundar esta relação bilateral", sustentou.

O Tratado da Aliança entre Portugal e Inglaterra, ou Tratado de Tagilde, foi assinado a 10 de Julho de 1372, na Igreja de São Salvador de Tagilde, entre o Rei D. Fernando (o Formoso) e representantes do Duque de Lencastre (filho de Eduardo III de Inglaterra).

O documento encontra-se guardado nos Arquivos Nacionais (The National Archives), tendo a Câmara Municipal de Vizela obtido recentemente uma cópia durante deslocação do presidente da Câmara, Vítor Hugo Salgado, à capital britânica.

Este Tratado de Tagilde, que tem o nome da localidade próxima de Guimarães, foi o primeiro de uma série de acordos entre os dois países, o qual foi reforçado no ano seguinte pelo Tratado de Paz, Amizade e Aliança, assinado em 1373 em Londres

A aliança anglo-portuguesa, a mais antiga entre estados independentes, foi renovada em outras ocasiões, em particular com o tratado de Windsor (1386), que resultou no casamento do rei de Portugal, João I, com D. Filipa de Lencastre.

Membros da comissão da "Portugal Reino Unido 650", formada para coordenar as comemorações do 650º aniversário da Aliança Luso-Britânica em Portugal e no Reino Unido, estiveram em maio no Castelo de Windsor para apresentar o programa de eventos ao príncipe William e ao ministro da Defesa britânico, Ben Wallace.