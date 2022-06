Augusto Santos Silva envia mensagem de solidariedade à comunidade luso-canadiana

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, disse hoje à Lusa, em Toronto, que na sua primeira visita oficial ao Canadá levou uma mensagem de solidariedade à comunidade luso-canadiana.

"Portugal tem 10,5 milhões de pessoas a residir no seu território europeu e tem mais de cinco milhões a residir praticamente em todos os países do mundo. Se considerarmos os portugueses e os lusodescendentes é esse o número. Mais de cinco milhões de compatriotas nossos que vivem praticamente em todos os países do mundo, e meio milhão vive aqui no Canadá", afirmou Santos Silva.

O presidente da Assembleia da República falava durante a parada do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Dundas Street West, que teve lugar este sábado, e juntou milhares de pessoas na área do 'Little Portugal'.

Augusto Santos Silva salientou a importância das comunidades portuguesas do ponto de vista económico, "sentido em várias dimensões".

"Primeiro pelas remessas, pelas poupanças que os portugueses residentes no estrangeiro transferem para Portugal. Neste momento convém dizer que representam 1,5% da riqueza nacional. As comunidades portuguesas são elas próprias mercados para as exportações portuguesas, designadamente produtos alimentares", frisou.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal realçou ainda que as comunidades "são a expressão mais viva e mais direta quotidiana do que é Portugal" e "do que é ser de Portugal".

"Representam também um fator de atração para que as pessoas dos países em que essas comunidades estão estabelecidas tenham a apetência, a vontade de conhecer melhor Portugal", enalteceu.

Quanto ao Canadá, um dos 15 mercados principais do turismo português, os canadianos "conhecem os portugueses", tendo conhecimento por "experiência direta, própria, imediata, o que é ser português, quais são as virtudes de Portugal, um país pacífico, seguro, aberto, de pessoas muito simpáticas que acolhem calorosamente os estrangeiros".

Ambos os países, Canadá e Portugal, estão a assinalar este ano o 70.º aniversário de relações diplomáticas, "países que são muitos próximos", fator que não foi esquecido por Augusto Santos Silva.

"As relações económicas estão a crescer, designadamente a partir deste novo acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá as exportações portuguesas têm subido muito, depois porque Portugal e o Canadá são membros empenhados nas Nações Unidas. Portugal e o Canadá são países campeões na aplicação do pacto global das migrações", concluiu.

O presidente da Assembleia da República está de visita oficial ao Canadá, visitando no domingo Montreal, no Quebeque, onde vai presidir à inauguração do mural de homenagem a Aristides de Sousa Mendes, às 15:30 (20:30 de Lisboa).

Na segunda-feira, Santos Silva segue para Otava, onde também está incluído no programa o hastear da bandeira portuguesa no parlamento federal às 16:00 locais (21:00 de Lisboa).