EUA decide prorrogar por mais ano e meio autorizações de trabalho de imigrantes

Os imigrantes cujas autorizações de trabalho estão prestes a expirar ou expiraram recentemente serão autorizados a trabalhar durante mais ano e meio, anunciou terça-feira a agência governamental norte-americana para a imigração, citada pela EFE.

O Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) dos EUA informou no seu `site´ que a prorrogação das autorizações de trabalho, que entra em vigor na quarta-feira, "ajudará a evitar transtornos no trabalho de estrangeiros", observando que esta extensão "estabiliza a continuidade das operações e serviços dos empregadores norte-americanos", que têm nos imigrantes a sua força de trabalho.

"Como o USCIS está a trabalhar para despachar casos pendentes de autorização de trabalho, a agência determinou que a atual extensão automática de 180 dias da autorização de trabalho é insuficiente", explicou o diretor do USCIS, M.Jaddou.

A nova política visa aliviar o volume, sem precedentes, de mais de 1,5 milhões de pedidos de permissão de trabalho pendentes no USCIS, que deixou dezenas de milhares de pessoas sem a capacidade de trabalhar legalmente, num momento em que a mão de obra é escassa na economia norte-americana.

A extensão automática das autorizações de trabalho de 180 para 540 dias vai beneficiar, de imediato, cerca de 87 mil imigrantes, cujas autorizações de trabalho expiraram ou caducavam nos próximos 30 dias.

Entre os imigrantes beneficiados pela medida estão aqueles que são cobertos pelo Estatuto de Proteção Temporária, que atualmente inclui imigrantes de 25 países, incluindo El Salvador, Honduras, Nicarágua, Haiti e Venezuela.

A prorrogação das autorizações de trabalho para imigrantes foi saudada pelo embaixador venezuelano nos Estados , Carlos Vecchio, que, nas redes sociais, considerou que a "medida é um alívio para os `irmãos´ venezuelanos".

Outros beneficiários da decisão são pessoas com pedidos de asilo pendentes, cônjuges de certos trabalhadores estrangeiros e vítimas de violência de género que se encontrem em território norte-americano.

Ao tomar esta medida, a USCIS lembrou que a agência encontra-se numa situação financeira precária há vários anos, o que afetou sua capacidade de processar atempadamente os pedidos de autorização de trabalho.

Ao contrário de outras agências governamentais, o USCIS não recebe uma dotação orçamental do Congresso norte-americano e financia as suas operações com as taxas que cobra pelos serviços prestados, sendo que as receitas estão abaixo das obtidas em 202o devido à pandemia de covid-19.