Controlo de fronteiras nos aeroportos reforçado com 238 elementos no Verão

Os aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante os meses de Verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteira, segundo o plano de contingência hoje apresentado.

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Fernando Silva, indicou que este reforço de meios humanos vai ser gradual e estará estabilizado em 04 de julho.

No total, os cinco aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia.

Além do reforço de inspetores do SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP, avançou Fernando Silva.

O plano de contingência para os postos de fronteira aérea nacionais para os meses de junho a Setembro, apresentado no Ministério da Administração Interna, contempla também várias soluções tecnológicas para o Aeroporto de Lisboa.