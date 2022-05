Esquerdista Gustavo Petro vence primeira volta das presidenciais na Colômbia

O candidato da oposição de esquerda Gustavo Petro venceu por uma larga margem a primeira volta das presidenciais de domingo na Colômbia e enfrentará na segunda volta o independente Rodolfo Hernández, segundo resultados oficiais provisórios.

Petro obteve 40,33% dos votos, à frente de Hernández que, com 28,14%, ultrapassou o candidato conservador Federico Gutiérrez (23,90%), indicam os resultados divulgados pelo Recenseamento Nacional, encarregado da organização do escrutínio, quando estão contados mais de 97% dos votos.

O segundo lugar de Hernández, um empresário multimilionário cujas afirmações escandalosas ou excêntricas fizeram com que a imprensa local o batizasse como "Trump colombiano", foi uma surpresa.

Ao longo de toda a campanha, considerou-se que seria Gutiérrez o adversário do favorito Petro na segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para 19 de junho, pelo que estes resultados representam uma derrota histórica da direita tradicional, no poder há décadas na Colômbia. Segundo o Recenseamento Nacional, o escrutínio decorreu "com normalidade" em todo o país.