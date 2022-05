Epidemia de dengue declarada na Costa do Marfim já causou uma morte

Uma epidemia de dengue, doença viral transmitida por mosquitos, eclodiu em 22 de março na Costa do Marfim, principalmente em Abidjan, e já causou uma morte entre 11 casos registados, anunciou hoje o Ministério da Saúde costa-marfinense.

"Onze casos confirmados de dengue foram detetados na Costa do Marfim, principalmente no distrito autónomo de Abidjan", segundo um comunicado da Virgil, publicação oficial do Ministério da Saúde.

Há nove casos de Abidjan e dois casos nas cidades de Adiake, 90 quilómetros a leste da capital económica da Costa do Marfim de 5,6 milhões de pessoas, e Daloa (centro-oeste), indicou a mesma fonte.

O modo de transmissão da dengue é semelhante ao do paludismo, e a atual estação das chuvas facilita a reprodução dos mosquitos na Costa do Marfim, onde uma epidemia de dengue eclodiu em 2019, com 130 casos e duas mortes registadas.

O Governo lançou então uma campanha de erradicação e sensibilização para combater a propagação desta doença, que está a reemergir em todo o mundo.